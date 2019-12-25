Режим самоизоляции продлен до 30 апреля.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что в Петербурге ввели всеобщую самоизоляцию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

Меры самоизоляции обязательно предусмотрены для горожан старше 65 лет, а остальным рекомендуется его соблюдать.

"То, что меры и в дальнейшем будут ужесточаться, например ограничат передвижение по городу, запретят посещать некоторые места, введут комендантский час и прочее, вполне рационально", —заявил Беглов.

Режим самоизоляции продлен до 30 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за выходом горожан на улицу начали следить домофоны.

Фото:Александр Беглов/вк