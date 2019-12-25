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В Петербурге ввели всеобщую самоизоляцию
Сегодня, 10:26
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге ввели всеобщую самоизоляцию

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Режим самоизоляции продлен до 30 апреля.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что в Петербурге ввели всеобщую самоизоляцию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

Меры самоизоляции обязательно предусмотрены для горожан старше 65 лет, а остальным рекомендуется его соблюдать. 

"То, что меры и в дальнейшем будут ужесточаться, например ограничат передвижение по городу, запретят посещать некоторые места, введут комендантский час и прочее, вполне рационально",

—заявил Беглов.

Режим самоизоляции продлен до 30 апреля. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за выходом горожан на улицу начали следить домофоны.

Фото:Александр Беглов/вк

Теги: коронавирус, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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