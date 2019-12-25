В Петербурге за выходом горожан на улицу начали следить домофоны

Количество открытий дверей снизилось на 37%.

В четверг, 2 марта, стало известно о том, что за выходом петербуржцев на улицу начали следить домофоны. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Дом.ru".

По данным компании, 1 апреля количество открытий дверей снизилось на 37% в сравнении с 25 марта. Соответствующая информация получена с 7500 устройств в 8 районах Петербурга.

Меньше всего на улицу в период пандемии выходят жители Набережных Челнов, Брянска, Казани, Йошкар-Олы и Липецка.

Ранее мы сообщали о том, что петербург не попал в топ-10 по индексу самоизоляции городов-миллионников.

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