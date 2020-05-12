Не все станции метро в Петербурге оказались готовы к "масочному" режиму

Читатели сообщили Piter.tv об отсутствии возможности купить средства защиты. Мы решили проверить информацию.

Утром 12 мая в редакцию Piter.tv стали поступать сообщения о недоступности покупки средств индивидуальной защиты для петербуржцев в метрополитене. Читатели сообщили, что автоматы по продаже масок и перчаток не работают на станциях метро "Проспект Славы", "Проспект Большевиков" и "Обводный канал". Автоматов не нашлось вообще на "Василеостровской" и "Маяковской".

В ближайшее время редакция Piter.tv постарается собрать все, что известно о доступности масок и перчаток для петербуржцев к этому часу.

Напомним, власти Петербурга продлили ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Они будут действовать до 31 мая. В городе также ввели масочно-перчаточный режим. Теперь он носит не рекомендательный, а обязательный характер. Средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться во всех общественных местах, включая улицу.

Видео: Piter.tv