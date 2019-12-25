Петербург не выходит из "коронавирусного" режима до 31 мая

Об этом и многом другом губернатор города Александр Беглов заявил на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны, которое в режиме видеоконференц-связи провел президент России Владимир Путин.

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Петербурге до 31 мая в городе сохранятся все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Как отметил губернатор города Александр Беглов, "масочный" режим в городе будет введен с 12 мая.

Александр Беглов на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что пациентов с COVID-19 лечат в 17 городских учреждениях здравоохранения, среди которых две федеральные клиники.

Кроме того, в Петербурге развернуто 5 925 коек для лечения больных с COVID-19, что на 10% больше, чем планировалось.

Отметим, что президент России Владимир Путин накануне заявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенных в России из-за коронавируса, завершится. Об этом глава государства сказал на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране 11 мая. Однако решение о выходе из режима борьбы с коронавирусом регионы будут принимать самостоятельно, консультируясь со специалистами и исходя из обстановке в своем районе.

Напомним, что режим нерабочих дней действовал в России с 28 марта.

Фото: Piter.tv