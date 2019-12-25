Петербуржцы не оценили решение Беглова: комментарии горожан о "масочном режиме" на странице губернатора

Петербуржцы просят дать ответы на вопросы, как жить дальше и почему СИЗ не выдают бесплатно.

Со вторника, 12 мая, Смольный ввел масочно-перчатный режим. То есть теперь горожане обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и даже на улице. В вестибюлях метро начали устанавливать вендинговые автоматы по продаже масок, перчаток, салфеток и антибактериальных гелей. Вечером во вторник стало известно, что некоторые категории петербуржцев получат выплаты по 800 рублей на покупку СИЗ.

Это вызвало массовые возмущения и вопросы в социальных сетях. Общественное мнение можно понять, изучив личную страницу Александра Беглова "ВКонтакте". Этим мы и занялись. Условно комментарии можно поделить на три типа. Оскорбления в адрес губернатора и администрации, конструктивная критика и, наиболее популярный, вопросы от горожан, которые запутались и не знают, что делать.

Мы привели некоторые самые "залайканные" комментарии под публикациями губернатора.

Среди них – призыв к губернатору выступить перед населением с детальным разъяснением ситуации, а также требование обеспечить петербуржцев бесплатными масками.

Горожане все чаще указывают на противоречия в словах самих чиновников и экспертов, которые еще недавно называли ношение масок не самым эффективных средством противодействия COVID. Знакомство с понятием "доказательной медицины" приучило людей искать ссылки на научные "пруфы": их-то и просят у губернатора.

Не нужно быть Вангой, чтобы предсказать: многие захотят сэкономить на покупке масок и будут носить одну и ту же повязку десятки раз. Учитывались ли эти и другие риски при введении масочного режима?

Ну и тема цен на СИЗы – как всегда в топе:

Большинство петербуржцев не понимают, почему СИЗ не выдают бесплатно при введенном режиме, некоторые просят хотя бы продавать маски без наценки. Также горожане требуют от губернатора не только разъяснения основных пунктов, доработку решения, но и хотят узнать, советовалась ли администрация с врачами перед тем, как вводить "масочный режим".

Напомним, что Смольный советует петербуржцам выходить на прогулки.

Ранее мы писали, что ЗакС Петербурга не стал смягчать масочно-перчаточный режим.