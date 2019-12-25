В компании "Vendex" рассказали об установке вендинговых аппаратов с масками в метро Петербурга

Всего на территории Петербурга и области установлено более 2 тыс. единиц оборудования компании.

В Петербурге началась установка вендинговых аппаратов с масками и перчатками. Одним из поставщиков оборудования для метрополитена Петербурга стала компания "Вендэкс Ритэйл", входящая в группу компании "Vendex". Piter.TV подробнее узнал об установке аппаратов организации в Северной столице.

На данный момент аппараты "Vendex" уже появились на станциях: "Чернышевская, "Площадь Восстания", "Пушкинская", "Владимирская", "Нарвская", "Автово", "Ленинский проспект", "Проспект Ветеранов", "Технологический институт", "Московские ворота", "Парк Победы", "Московская", "Купчино", "Площадь Александра Невского", "Ломоносовская", "Елизаровская", "Пролетарская", "Рыбацкое", "Ладожская", "Проспект Большевиков", "Улицы Дыбенко". Всего — 21 аппарат.

Как рассказал директор по развитию компании "Вендэкс Ритэйл" Игорь Быстров, при необходимости и при технической возможности количество аппаратов будет увеличено. Ресурсы и оборудование есть в наличии.

В комплект входят одноразовая маска и перчатки в индивидуальной упаковке. Его стоимость составляет 40 рублей.

Наценки на этот товар нет, проект социальный, заявил Быстров.

Напомним, с 12 мая в Петербурге ношение маски и перчаток является обязательным. Piter.TV рассказал о штрафах, которые предусмотрены в случае нарушения предписания.

Фото: Piter.TV

