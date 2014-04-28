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Петербуржцев призвали носить медицинские маски
Сегодня, 15:31
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Петербуржцев призвали носить медицинские маски

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Врач-эпидемиолог предположил, что грипп в этом году сможет "отыграться" за те два года, когда он был вытеснен новым коронавирусом.

Врач-эпидемиолог Клинической больницы Св. Луки Василий Андреев рассказал "Петербургскому дневнику", что заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 за последнюю неделю выросла, но пока что количество госпитализированных с этими инфекциями не растет.

Врач-эпидемиолог предположил, что грипп в этом году сможет "отыграться" за те два года, когда он был вытеснен новым коронавирусом. Врач подчеркнул, что также возможно заболевание обеими инфекциями – гриппом и коронавирусом. Василий Андреев призвал тех, кто не привился, прививаться, потому что вакцина защищает от тяжелого процесса и летальности.

Врач-эпидемиолог призвал петербуржцев носить маски в медучреждениях и в местах массового скопления людей.

Ранее стало известно, что больница Семашко возобновит прием COVID-пациентов.

Фото: Piter.tv

Теги: грипп, маски, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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