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Больница Семашко возобновит прием COVID-пациентов
Сегодня, 11:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Больница Семашко возобновит прием COVID-пациентов

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Сейчас пациентов отделений неврологии и реабилитации переводят в другие стационары или выписывают.

Больница № 38 имени Семашко уже в среду, 7 декабря, начнет принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила "Фонтанка". 

Сейчас пациентов отделений неврологии и реабилитации переводят в другие стационары или выписывают. Плановая госпитализация, в том числе на реабилитацию, откладывается на неопределенный срок.

При этом остальные отделения больницы, в том числе роддом, будут работать в обычном режиме.

В Петербурге работают 90 пунктов интраназальной вакцинации от CОVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: больница семашко, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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