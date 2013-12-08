Больница Семашко возобновит прием COVID-пациентов

Сейчас пациентов отделений неврологии и реабилитации переводят в другие стационары или выписывают.

Больница № 38 имени Семашко уже в среду, 7 декабря, начнет принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила "Фонтанка".

Сейчас пациентов отделений неврологии и реабилитации переводят в другие стационары или выписывают. Плановая госпитализация, в том числе на реабилитацию, откладывается на неопределенный срок.

При этом остальные отделения больницы, в том числе роддом, будут работать в обычном режиме.

В Петербурге работают 90 пунктов интраназальной вакцинации от CОVID-19.

Фото: Piter.tv