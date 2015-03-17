В Петербурге работают 90 пунктов интраназальной вакцинации от CОVID-19

Вакцина в виде спрея вводится в нос.

В Санкт-Петербурге работают 90 пунктов интраназальной вакцинации от CОVID-19. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

В учреждениях Петербурга активно ведется интерназальная вакцинация. Она доступна в 90 пунктах, указанных на сайте Комитета по здравоохранению. По состоянию на 11 ноября, интраназально привились 10 627 человек. Интраназальная вакцина аналогична инвазивному "Спутнику V".

От гриппа на сегодняшний день в Петербурге вакцинированы 2 087 325 человек, что составляет около 40% населения.

Привиться против гриппа можно в мобильных пунктах, которые работают у 15 станций метрополитена, ТЦ "Сити Молл" и "Гулливер", на площадках Красносельского района – поселок Горелово и Красносельское шоссе, 50.

Фото: комитет по здравоохранению