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В Петербурге работают 90 пунктов интраназальной вакцинации от CОVID-19
Сегодня, 15:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге работают 90 пунктов интраназальной вакцинации от CОVID-19

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Вакцина в виде спрея вводится в нос.

В Санкт-Петербурге работают 90 пунктов интраназальной вакцинации от CОVID-19. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

В учреждениях Петербурга активно ведется интерназальная вакцинация. Она доступна в 90 пунктах, указанных на сайте Комитета по здравоохранению. По состоянию на 11 ноября, интраназально привились 10 627 человек. Интраназальная вакцина аналогична инвазивному "Спутнику V".

От гриппа на сегодняшний день в Петербурге вакцинированы 2 087 325 человек, что составляет около 40% населения.

Привиться против гриппа можно в мобильных пунктах, которые работают у 15 станций метрополитена, ТЦ "Сити Молл" и "Гулливер", на площадках Красносельского района – поселок Горелово и Красносельское шоссе, 50. 

Фото: комитет по здравоохранению

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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