В Подольске задержали подозреваемого в кражах денег из вендинговых аппаратов

За несколько месяцев злоумышленник похитил около 30 тысяч рублей из денежных ящиков.

В Подольске полицейские задержали подозреваемого в кражах денег из вендинговых аппаратов. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, задержанным оказался уроженец Рязанской области, который работал в компании, занимающейся установкой и обслуживанием торговых автоматов. Мужчина сделал дубликат ключей от устройств по продаже еды и напитков, после чего уволился из компании. За несколько месяцев злоумышленник похитил около 30 тысяч рублей из денежных ящиков.

Мужчина признался в содеянном, однако украденные деньги потратил. Возбуждены уголовные дела в отношении фигуранта. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что тамбовские полицейские раскрыли кражу кошелька с деньгами у пассажирки поезда.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА