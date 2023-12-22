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В Подольске задержали подозреваемого в кражах денег из вендинговых аппаратов

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За несколько месяцев злоумышленник похитил около 30 тысяч рублей из денежных ящиков.

В Подольске полицейские задержали подозреваемого в кражах денег из вендинговых аппаратов. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, задержанным оказался уроженец Рязанской области, который работал в компании, занимающейся установкой и обслуживанием торговых автоматов. Мужчина сделал дубликат ключей от устройств по продаже еды и напитков, после чего уволился из компании. За несколько месяцев злоумышленник похитил около 30 тысяч рублей из денежных ящиков.

Мужчина признался в содеянном, однако украденные деньги потратил. Возбуждены уголовные дела в отношении фигуранта. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что тамбовские полицейские раскрыли кражу кошелька с деньгами у пассажирки поезда.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: вендинговые аппараты, кража денег, подольск, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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