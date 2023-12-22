Тамбовские полицейские раскрыли кражу кошелька с деньгами у пассажирки поезда

Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.

Тамбовские транспортные полицейские раскрыли кражу кошелька с деньгами у пассажирки поезда. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, инцидент произошел в плацкартном вагоне поезда сообщением Санкт-Петербург – Астрахань. Подозреваемый заметил оставленный без присмотра портфель и незаметно вытащил из него кошелек с деньгами. Затем злоумышленник покинул поезд на станции Мичуринск в Тамбовской области.

Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Кирсанов. Отмечается, что ранее у мужчины была судимость. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА