В Москве пресекли деятельность лжериелторов, похитивших у клиентов полмиллиона рублей

Фигуранткам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Москве полицейские пресекли деятельность лжериелторов, похитивших у клиентов полмиллиона рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленниками оказались уроженка Волгоградской области и три жительницы столицы. Лжериелторы размещали в Интернете фиктивные объявления о сдаче в аренду жилых помещений в Москве и приглашали клиентов в офис для составления договоров. После оплаты потерпевшие узнавали на месте, что квартиры, в которых они собирались проживать, уже были забронированы третьими лицами.

От действий лжериелторов, которые не выходили на связь, пострадали 12 человек. Возбуждены уголовные дела. Фигуранткам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА