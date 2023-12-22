В Ярославле задержали троих теневых банкиров

Ирина Волк раскрыла подробности пресечения незаконной деятельности в регионе с банковскими операциями.

Российские правоохранительные органы в Ярославле пресекли преступную деятельность теневых банкиров, ущерб от незаконной деятельности которых составил не менее 150 миллионов рублей. Соответствующие сведения журналистам предоставила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что по предварительным данным, криминальная деятельность в городе велась на протяжении трех лет. В настоящее время в отношении трех подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Фигуранты расследования находятся под подпиской о невыезде.

Сообщники осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 150 млн рублей. Комиссионное вознаграждение превысило 9 млн рублей. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

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Фото и видео: МВД Медиа