В Удмуртии 11 человек предстанут перед судом за организацию вебкам-студии

Полиция отправит материалы расследования для изучения по существу.

На территории Удмуртии судебного слушания ожидают 11 участников преступной организованной группы, занимавшейся трансляциями порнографии. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной пресс-службы правоохранительных органов. В полиции пояснили, что в октябре 2021 года трое уроженцев города Сарапула выступили в качестве организаторов запрещенной деятельности. Речь идет о веб-кам студии. Для осуществления интим-бизнеса они арендовали в Ижевске два помещения, которые оснастили необходимым оборудованием. При помощи компьютерной техники подозреваемые на платной основе вели прямые эфиры с участием сотрудниц.

Вместе с этим обвиняемые вовлекли в незаконную деятельность восемь жителей республики в возрасте от 23 до 32 лет, среди которых были 5 администраторов и три модели. пресс-служба МВД РФ по региону

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 242 УК РФ. сейчас расследование завершено.Материалы вместе с утверждённым обвинительным заключением будут направлены в судебную инстанцию.

Полицейские из Петербурга в ходе служебной командировки в Новосибирск задержали подозреваемую в сбыте наркотиков.

Фото и видео: МВД Медиа