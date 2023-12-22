Полицейские из Петербурга в ходе служебной командировки в Новосибирск задержали подозреваемую в сбыте наркотиков

В 2017 году женщина незаконно сбыла психотропное вещество в крупном размере своему родственнику.

Полицейские из Петербурга в ходе служебной командировки в Новосибирск задержали подозреваемую в сбыте запрещенных веществ. Накануне, 28 февраля, злоумышленницу нашли в квартире дома 128 по улице Кропоткина. Женщина находилась в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Известно, что в 2017 году подозреваемая, находясь в Северной столице, незаконно сбыла психотропное вещество в крупном размере своему родственнику. На следующий день она попыталась вновь продать то же психотропное вещество, но повторить сделку ей не удалось. После совершения преступления подозреваемая уехала из города и была объявлена в федеральный розыск.

На женщину завели уголовное дело. Злоумышленницу доставили в отдел полиции города Новосибирска для дальнейшего этапирования в город на Неве и проведения процессуальных действий.

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Фото: Piter.tv