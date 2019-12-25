В петербургском метро установят 200 вендинговых аппаратов c масками

В Петербурге продолжают готовиться к введению обязательного масочно-перчаточного режима. На станциях метрополитена установят 200 аппаратов по продаже защитных масок, передала слова вице-губернатора города Евгения Елина "Фонтанка.ру".
Цена на них будет ниже, чем в аптеках. Если 200 аппаратов будет мало, их количество увеличат.
Информация о том, что в Петербурге ношение масок и перчаток будет обязательным, появилось накануне. На фоне новых введенных мер могут ослабить другие. Предполагается, что на первом этапе ослабления мер начнут работать предприятия города.
Фото: pixabay.com
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