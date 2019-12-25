  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургском метро установят 200 вендинговых аппаратов c масками
Сегодня, 22:52
41
nadezhda_sib

В петербургском метро установят 200 вендинговых аппаратов c масками

0 0

Если их будет недостаточно, установят больше.

В Петербурге продолжают готовиться к введению обязательного масочно-перчаточного режима. На станциях метрополитена установят 200 аппаратов по продаже защитных масок, передала слова вице-губернатора города Евгения Елина "Фонтанка.ру". 

Цена на них будет ниже, чем в аптеках. Если 200 аппаратов будет мало, их количество увеличат. 

Информация о том, что в Петербурге ношение масок и перчаток будет обязательным, появилось накануне. На фоне новых введенных мер могут ослабить другие. Предполагается, что на первом этапе ослабления мер начнут работать предприятия города.

Фото: pixabay.com 

Теги: вендинговый аппарат, маска, метрополитен, средства индивидуальной защиты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Пермяков Родион
Сегодня 22:53

CEКC ЗНАKОМСTВА Бecплатнo, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюx и развoдил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://bit.vodka/dating

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии