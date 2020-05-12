Эксперт назвал реальную себестоимость медицинской маски

Себестоимость материалов в несколько раз меньше стоимости маски в аптеке.

Экономист и учредитель предприятия "ФЭСТ" по производству медицинских изделий и масок Владимир Михайлов в интервью Piter.TV рассказал о себестоимости масок до роста доллара. По его словам, стоимость материалов составляла менее 10 рублей.

Стоимость марли не высокая была до того, как не подорожала марля. Она подорожала по двум причинам: рост доллара, хлопок закупается за пределами нашей страны, и дефицит марли, любой дефицит вызывает рост цен. До того, как выросла цена на марлю, себестоимость марли – порядка 5 рублей, себестоимость резинки – порядка 2 рублей, все остальное – работа швеи. Владимир Михайлов, учредитель предприятия "ФЭСТ" по производству медицинских изделий

Сейчас продажная цена масок этого предприятия составляет 45-55 рублей за одну маску. Стоимость масок в аптеках и магазинах варьируется в зависимости от типа маски и материала. В метро Петербурге одноразовые маски с перчатками в упаковке продают за 40 рублей, многоразовые – за 150 рублей.

Видео: Piter.TV