Компания-застройщик "Охта-Групп" приобрела более 50 гектаров земли в Ленобласти

Петербургский девелопер планирует разработку нового "приКАДья" в Новосаратовке Всеволожского района.

На рынке жилья Ленинградской области появился новый игрок: петербургская девелоперская компания "Охта-Групп", совместно с партнером Рамисом Дебердеевым, приобрела примерно за три миллиарда рублей участок в деревне Новосаратовка площадью 51 гектаров. Реализацией проекта, в рамках которого можно будет можно построить до 459 000 квадратных метров жилья, будет заниматься специально созданное в июле ООО "Охта Групп — Новосаратовка".

Застройщик планирует создание жилого квартала с домами эконом- и комфорт-класса с ориентировочной стоимостью квадратного метра от 120 000 рублей и оценивает данную локацию как одну из самых перспективных среди пригородов Петербурга в силу большей близости к центру, нежели на юге или севере. Отсутствие старого фонда упрощает задачу строительства современных районов "с нуля".

С учетом близости к кольцевой автодороге и наличия удобного въезда на Октябрьскую набережную, район в Новосаратовке может стать одним из наиболее востребованных районов "приКАДья", в числе которых самые освоенные на данный момент - Мурино и Кудрово, а в будущем вместе с ними стать ключевыми зонами в процессе агломерации Санкт-Петербурга и Ленобласти.

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