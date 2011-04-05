Всего в тушении участвовали 932 человека и 29 единиц техники.

В Якутии за сутки потушили девять лесных пожаров. Об этом сообщили в оперативном штабе республики.

По словам руководителя департамента лесного надзора, охраны и воспроизводства лесов Алексея Гоголева, за прошедшие шутки площадь пожаров составила 16 580,6 гектара. Кроме того, за отчетный период обнаружено новых 9 лесных пожаров на площади 1 467,1 га. Всего в тушении участвовали 932 человека и 29 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что российские самолеты сбросили более 800 тонн воды на горящие леса в Кемере.

Видео: Telegram / Якутия. Оперштаб