МЧС: российские самолеты сбросили более 800 тонн воды на горящие леса в Кемере

Воду на горящие леса сбросили два самолета Бе-200ЧС.

Российские самолеты сбросили более 800 тонн воды на горящие леса в Кемере. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Воду на горящие леса сбросили два самолета Бе-200ЧС. Основной задачей российского МЧС является защита от огня отелей и других объектов инфраструктуры на турецком побережье.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июля. Лесной пожар охватил горную местность в Кемере. В тушении огня участвовали не менее 11 самолетов и 22 вертолетов.

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае загорелся склад винзавода.

Видео: МЧС России