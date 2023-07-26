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В Краснодарском крае загорелся склад винзавода

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В тушении огня участвовали 65 человек и 17 единиц техники.

В Краснодарском крае загорелся склад винзавода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Темрюкском районе. Площадь огня составила 900 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 65 человек и 17 единиц техники.

Также в МЧС отметили, что из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию.

Ранее мы сообщали, что два туриста погибли при пожаре в бутик-отеле в Анталье.

Видео: МЧС России

Теги: винзавод, краснодарский край, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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