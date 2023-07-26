В Краснодарском крае загорелся склад винзавода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в Темрюкском районе. Площадь огня составила 900 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 65 человек и 17 единиц техники.
Также в МЧС отметили, что из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию.
Ранее мы сообщали, что два туриста погибли при пожаре в бутик-отеле в Анталье.
Видео: МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все