В тушении огня участвовали 65 человек и 17 единиц техники.

В Краснодарском крае загорелся склад винзавода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Темрюкском районе. Площадь огня составила 900 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 65 человек и 17 единиц техники.

Также в МЧС отметили, что из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию.

Ранее мы сообщали, что два туриста погибли при пожаре в бутик-отеле в Анталье.

Видео: МЧС России