Два туриста погибли при пожаре в бутик-отеле в Анталье

Среди пострадавших и погибших нет россиян.

Пожар, вспыхнувший в бутик-отеле Анталье, унес жизни двух туристов. В настоящее время известно, что российских граждан не было в списке жертв трагедии или в числе пострадавших. Об этом рассказали местные журналисты. Ранеными на текущий момент власти считают десять постояльцев заведения. Пациенты получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы. На месте инцидента оперативно начали работать экстренные и правоохранительные службы. Сейчас очаг возгорание ликвидирован. По факту произошедшего будет проведено расследование и определены причины чрезвычайной ситуации.

Захарова подтвердила завершение работы совместного координационного центра в Стамбуле.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости