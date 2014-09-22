Захарова подтвердила завершение работы совместного координационного центра в Стамбуле

В МИД России рассказали о том, что российские представители покинули Центр в Стамбуле.

Стамбульский координационный центр в Турции, функционировавший в рамках зерновой сделки, завершил свою работу. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве от 20 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница оценила сведения в прессе о том, что на текущий момент отечественная делегация покинула координационный центр в Стамбуле.

Он завершил работу... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России