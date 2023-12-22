Двое мужчин вышли на лодке в море в районе устья реки Митога.

На Камчатке спасатели выехали на поиски людей в Охотском море. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России

Инцидент произошел в Усть-Большерецком. Сообщается, что двое мужчин вышли на лодке в море в районе устья реки Митога, после чего перестали выходить на связь. На поиски пропавших выдвинулись сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС. В поисках также задействовали вертолет Ми-8. Наземная группировка прибыла на место.

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Видео: МЧС России