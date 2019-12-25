Центробанк обеспокоен уровнем инфляции в России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила на форуме Reuters Next, что ЦБ обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России.
Набиуллина подчеркнула, что инфляция и инфляционные ожидания вернулись к максимуму второй половины 2016 года.
Мы очень обеспокоены уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России — они вернулись к максимуму второй половины 2016 года.
Эльвира Набиуллина, глава Банка России
По словам главы регулятора, сейчас ситуация не такая драматическая, как в 2014 году. При этом Банк России готов предпринять шаги для возвращения инфляции к цели вблизи 4%.
Набиуллина также сказала, что ЦБ может поднять ключевую ставку в декабре вплоть до 1 процентного пункта. Произойти это может после получения данных по инфляции за ноябрь.
Ранее мы писали, что инфляция в России ускорилась до 8,38% в годовом выражении.
Фото: cbr.ru
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