Центробанк обеспокоен уровнем инфляции в России

При этом ситуация не такая драматическая, как в 2014 году.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила на форуме Reuters Next, что ЦБ обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России.

Набиуллина подчеркнула, что инфляция и инфляционные ожидания вернулись к максимуму второй половины 2016 года.

Мы очень обеспокоены уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России — они вернулись к максимуму второй половины 2016 года. Эльвира Набиуллина, глава Банка России

По словам главы регулятора, сейчас ситуация не такая драматическая, как в 2014 году. При этом Банк России готов предпринять шаги для возвращения инфляции к цели вблизи 4%.

Набиуллина также сказала, что ЦБ может поднять ключевую ставку в декабре вплоть до 1 процентного пункта. Произойти это может после получения данных по инфляции за ноябрь.

Ранее мы писали, что инфляция в России ускорилась до 8,38% в годовом выражении.

Фото: cbr.ru