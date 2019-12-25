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Инфляция в России ускорилась до 8,38% в годовом выражении
Сегодня, 8:13
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Инфляция в России ускорилась до 8,38% в годовом выражении

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За неделю инфляция составила 0,46%.

С 23 по 29 ноября в России инфляция ускорилась до 8,38% в годовом выражении. Неделей ранее она составляла 8,05%. Информация об этом появилась в обзоре "О текущей ценовой ситуации", который подготовило Минэкономразвития.

В сообщении говорится, что с 23 по 29 ноября инфляция составила 0,46%. Стало известно, что инфляция ускорилась из-за роста цен на туристические услуги, в частности подорожали поездки в Турцию на 55,2%. 

При этом до 0,24% замедлился рост на продовольственные товары. Снизились до 0,17% темпы роста цен и на непродовольственные товар. 

Фото: pixabay 

Теги: инфляция в россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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