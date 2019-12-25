В России годовая инфляция составила 6,5% впервые за пять лет

Это максимальное значение, начиная с лета 2016 года.

Инфляция в России в июне = ускорилась до 6,5%. Для сравнения, в мае она составляла 6% (год к году). Об этом сообщает Росстат.

Отмечается, что рост цен на непродовольственные товары догоняет продовольственную инфляцию. В июне она равнялась 7,9% против 7,4%. В мае было 7,4% против 6,7%.

Росстат отмечает, что в июне этого года потребительские цены в России обновили максимальное значение, начиная с лета 2016 года.

При этом в июне цены выросли на 0,69%, если сравнивать с маем. Для сравнения, в мае по сравнению с апрелем рост цен составил 0,74%. В Минэкономразвития рассчитывают, что уже в августе будет зафиксирована дефляция, то есть снижение цен.

Ранее мы писали, что Минпромторг не ожидает колебания цен в ближайший месяц.

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