Минпромторг не ожидает колебания цен в ближайший месяц

Угроз для колебания цен не наблюдается и на мировом рынке.

Правительство не выявило никаких угроз для колебания цен на российском рынке в ближайший месяц. Об "Известиям" рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

В перспективе на ближайший месяц правительство не фиксирует никаких угроз для колебания цен на локальном рынке, потому что их нет и на мировом. Добавлю: для того чтобы не сильно зависеть от других стран, мы вовремя принимаем определенные меры. Например, таможенно-тарифного регулирования, используем субсидирование, квотирование и так далее, - сказал он.

Как отметил чиновник, в настоящее время цены стабильны. Однако он уточнил, что сильно подорожал борщевой набор. Но в связи с тем, что пошел урожай, овощи должны подешеветь.

Прокомментировал Евтухов ситуацию и с увеличением акциза на алкоголь. Он подчеркнул, что ведомство может тревожить только доля нелегального оборота спиртного на рынке.

Если вырастет акциз, то и конечная цена продукта вырастет, а значит, появляется поле для маневра нелегального сектора, но здесь необходимо качественно проводить контрольные мероприятия, - сказал он.

Евтухо не считает, что произойдет что-то страшное, если увеличится акциз на спиртное.

Ранее мы писали о том, что в России выросло количество квартир с обременением, выставленных на продажу. Эксперты предостерегли россиян от покупки таких квартир и рассказали о нюансах.

Фото: pixabay