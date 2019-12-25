Россиян предостерегли от покупки ипотечного жилья

Квартиры с обременением продаются на 5%.

В России растет количество квартир с обременением, которые были выставлены на продажу. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на материалы инвестиционной компании Garnet.

В большинстве случаев это объекты в залоге у банков, а также приобретенные с привлечением материнского капитала и находящиеся под арестом.

Эксперты отмечают, что в среднем квартиры с обременением на рынке продаются на 5% дешевле. Аналитики подчеркивают, что при покупке такой квартиры у продавца чаще всего нет денег на погашение займа. В результате он просит покупателя погасить долг.

Получается, что у покупателя должен быть первый взнос, размер которого будет равен или превысит размер ипотечного долга продавца.

Риск заключается в том, что после погашения кредита продавец может попытаться выйти из сделки. Конечно, покупатель будет оспаривать решение с помощью суда, но все это время, нервы и деньги, - отметили эксперты.

Специалисты считают, что в России и дальше будет расти доля квартир с обременениями, потому что в 2020 году россияне массово стали брать кредиты на покупку жилья.

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