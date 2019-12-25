Наталья Пеньковская рассказала об ухудшении эпидобстановки в регионе.

Роспотребнадзор предложил ужесточить ограничения в Крыму. Такую рекомендацию дала во время оперативного совещания представитель надзорного ведомства по региону Наталья Пеньковская. Она предложила коллегам ввести перечень районов, в которых необходимы более жесткие требования из-за ситуации с коронавирусом.

Практически все регионы у нас пошли в рост. Значительно активизировался уровень заболеваемости в Джанкойском районе - за последние три недели уровень заболеваемости вырос в 2,3 раза, в Красногвардейском районе – в 2 раза, в Феодосии – в 2,6 раза и в Судаке такая же картина. Наталья Пеньковская, представитель Роспотребнадзора по Крыму

Напомним, что заведения общепита могут работать в Крыму только в дневное время. При этом посадка в кафе и ресторанах не может превышать 50 процентов от общего числа посетителей. Между столиками должна соблюдаться социальная дистанция. С 23 часов до 8 утра возможна только доставка и услуга на вынос.

На территории Симферополя, Симферопольского районе, Ялты и Алушты полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, танцевальных площадок и концертных залов.

В Крыму пообещали жестко ответить на новые британские провокации.

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