В число обременений входит также наложение судебными приставами запрета на сделки с недвижимостью до погашения задолженности.

В России на 20% выросло число квартир с обременением, которые выставили на продажу в июне этого года. Такие цифры приводятся в сравнении с аналогичным периодом в 2020 году. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на участников рынка недвижимости.

Квартиры, которые выставлены на продажу, находятся в залоге у банков или был куплены с помощью материнского капитала. Квартиры могли купить также в рассрочку.

В компании "Бест-Новострой" подчеркивают, что в число обременений также входит наложение судебными приставами запрета на сделки с недвижимостью до погашения задолженности.

Специалисты считают, что число квартир с обременением растет в том числе из-за снижения уровня доходов населения.

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