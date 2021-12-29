За первые 10 дней января инфляция в России составила 0,56%

Больше всего за это время подорожали макаронные изделия.

С 1 по 10 января инфляция в России составила 0,56%. Об этом сообщает Росстат.

Для сравнения, с 1 по 11 января потребительские цены выросли на 0,4%. По информации Росстата, в первой декаде января больше всего из продуктов выросли цены на макаронные изделия – рост составил 1%. Сливочное масло стало дороже на 0,8%, а пшеничная мука и стерилизованное молоко – на 0,6%.

Гречневая крупа выросла в цене в среднем за первые 10 дней января на 0,8%, а сахар-песок – на 0,7%.

Подорожала и плодоовощная продукция – в среднем рост составил 3,1%. Огурцы, например, подорожали на 7,4%, цены на морковь увеличились на 3,6%, а на репчатый лук и картофель – на 1,6%.

Ранее Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия никогда не вернется к плановой экономике.

Фото: pixabay