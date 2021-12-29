Кудрин заявил, что Россия никогда не вернется к плановой экономике

Он отметил, что невозможно дольше чем два-три месяца осуществлять точечное регулирование цен.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал в интервью ТАСС, что Россия никогда не вернется к плановой экономике. Он подчеркнул, что невозможно более чем два-три месяца осуществлять даже точечное регулирование цен.

Регулирование цен, безусловно, может быть только в точечных масштабах и в случае шоков на рынке, но дольше двух-трех месяцев сдерживать цены невозможно, потому что сразу возникнут диспропорции в экономике и снижение стимулов инвестирования в отрасли, которые регулируются. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

Глава Счетной уверен, что не будет возврата и к Госплану. Он сказал, что в этом споре можно поставить точку.

Алексей Кудрин также заявил, что уровень жизни в России сегодня на 20% выше, чем был во времена СССР.

Фото: kremlin.ru