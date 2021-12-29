Кудрин заявил, что Россия никогда не вернется к плановой экономике

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал в интервью ТАСС, что Россия никогда не вернется к плановой экономике. Он подчеркнул, что невозможно более чем два-три месяца осуществлять даже точечное регулирование цен.
Регулирование цен, безусловно, может быть только в точечных масштабах и в случае шоков на рынке, но дольше двух-трех месяцев сдерживать цены невозможно, потому что сразу возникнут диспропорции в экономике и снижение стимулов инвестирования в отрасли, которые регулируются.
Алексей Кудрин, глава Счетной палаты
Глава Счетной уверен, что не будет возврата и к Госплану. Он сказал, что в этом споре можно поставить точку.
Алексей Кудрин также заявил, что уровень жизни в России сегодня на 20% выше, чем был во времена СССР.
Фото: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все