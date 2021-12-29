Кудрин заявил, что уровень жизни в России сегодня на 20% выше, чем был во времена СССР

В нулевые годы, по его словам, уровень жизни в России вырос в три раза.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России уровень жизни на 20% выше, чем был во времена СССР. Об том он рассказал в интервью ТАСС.

В 2003-2004 годах мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

По словам Кудрина, в нулевые годы уровень жизни в России вырос в три раза.

По ловам министра, в 1990-е и в начале 2000-х годов были приняты ключевые законы и созданы базовые институты, это помогло стать России страной с нормальной рыночной экономикой.

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Фото: kremlin.ru