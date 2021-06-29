Матвиенко пожелала Кудрину успехов на новой работе в "Яндексе"

Она выразила надежду, что с его приходом Совет Федерации будет чаще попадать в топ с важными заявлениями.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пожелала Алексею Кудрину успехов на новой работе в "Яндексе". Об этом она заявила на заседании верхней палаты.

Напомним. Алексей Кудрин покинул пост главы Счетной палаты, которую возглавлял с 2018 года. Сообщается, что в ближайшее время он будет работать в Яндексе.

После выступления Кудрина Матвиенко выразила надежду, что с его приходом Совет Федерации будет чаще попадать в топ "Яндекса" с важными заявлениями.

Ранее мы сообщали, что названо имя кандидата на пост главы Счетной палаты.

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