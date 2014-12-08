Названо имя кандидата на пост главы Счетной палаты

Окончательное решение пока не принято.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков стал кандидатом на пост председателя Счетной палаты. Он может прийти на смену Алексею Кудрину, который может перейти в "Яндекс". Об этом сообщили на портале РБК.



Как рассказали источники холдинга, Жукова поддерживает председатель Счетной палаты. По мнению Кудрина, кандидат является профессионалом и имеет достойную репутацию.



Добавим, что есть и другие кандидаты на высокую должность. Окончательное решение пока не принято. Возможны неожиданные решения со стороны президента страны Владимира Путина.



Ранее на Piter.tv: Дмитрия Филатова выбрали новым аудитором Контрольно-счётной палаты Петербурга.

Фото: kremlin.ru