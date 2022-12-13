Кудрин заявил, что беспилотные грузовики могут появиться на дорогах в ближайшие два года

Эксперт рассказал о том, как в стране в ближайшем будущем будут транспортироваться грузы.

Беспилотные грузовики на территории России могут появиться на дорогах в ближайшие два года. Соответствующее заявление на всероссийском просветительском форуме "Знание" в Москве сделал руководитель совета директоров Российской экономической школы, советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин. Специалист полагает, что такой транспорт может везти грузы по отдельно отведенной для этого дорожной полосе или трассе.

Я пять лет назад говорил, что встретить беспилотный автомобиль на улице станет обычным делом через десять лет. Это я сказал в 2018 году, значит в 2028 вы будете видеть каждый день на дорогах беспилотные автомобили. <...> Я думаю, в ближайшие два года уже они появятся. Алексей Кудрин, эксперт

Напомним, что еще в 2020 году "Яндекс" презентовал общественности последнее поколение своих беспилотных автомобилей, сделанных на базе Hyundai Sonata. Уже тогда автомобили активно тестировались на улицах в Москве. Первое поколение беспилотных автомобилей компания представила в 2017 году.

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Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"