После индексации в России размер страховой пенсии составит 18 тыс. 984 рубля

Повышение затронет 30,8 млн россиян.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что после индексации размер страховой пенсии по старости в России составит 18 тыс. 984 рубля.

По словам министра, повышение затронет 30,8 млн россиян. Он подчеркнул, что на индексацию понадобится дополнительно 170 млрд рублей.

Так, в 2023 году, согласно планам индексации, размер страховой пенсии составит 20 047 рублей, а в 2024 году ее размер составит 21150 рублей.

Напомним, что накануне, 12 января, президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил проиндексировать пенсии россиян на 8,6%.

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