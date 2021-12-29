Путин предложил проиндексировать пенсии россиян на 8,6%

Это выше инфляции, которая в прошлом году составила 8,4%

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами кабинета министров РФ поручил принять в ближайшее время решение об индексации пенсий – на 8,6 процента. По его словам, существующие на сегодня меры не позволяют покрыть расходы пенсионеров на фоне роста цен.

Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции <…> Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил, что этот вопрос социального характера касается миллионов россиян.

Ранее экономист заявил, что пенсионерам компенсируют недополученные из-за инфляции средства

Видео: kremlin.ru