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Экономист заявил, что пенсионерам компенсируют недополученные из-за инфляции средства
Сегодня, 8:19
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Экономист заявил, что пенсионерам компенсируют недополученные из-за инфляции средства

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Он считает, что есть два пути, как государство компенсирует итоговый рост цен.

Кандидат экономических наук Евгений Иванов в разговоре с газетой "Экономика сегодня" заявил, что на повышенной инфляции в России может произойти в ближайшее врем индексация пенсий.

По словам экономиста, есть два пути компенсации итогового роста цен. Сделать это могут посредством единовременных выплат и частичных. Иванов подчеркнул, что к данному вопросу необходимо подойти грамотно.

Например, кто-то из пенсионеров хочет видеть единовременную выплату в размере 10–12 тыс. рублей, другим будет удобнее получать доплату в размере полутора тысяч на протяжении всего 2022 года.

Евгений Иванов, кандидат экономических наук

Иванов считает, что этот вопрос решится в течение месяца, максимум до начала весны.

Ранее мы писали, что минимальная пенсия неработающих пенсионеров в Москве повысилась до 21 193 рублей. 

Фото: pixabay 

Теги: годовая инфляция, индексация пенсий
Категории: Лента новостей, Новости России,

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