Экономист заявил, что пенсионерам компенсируют недополученные из-за инфляции средства

Кандидат экономических наук Евгений Иванов в разговоре с газетой "Экономика сегодня" заявил, что на повышенной инфляции в России может произойти в ближайшее врем индексация пенсий.
По словам экономиста, есть два пути компенсации итогового роста цен. Сделать это могут посредством единовременных выплат и частичных. Иванов подчеркнул, что к данному вопросу необходимо подойти грамотно.
Например, кто-то из пенсионеров хочет видеть единовременную выплату в размере 10–12 тыс. рублей, другим будет удобнее получать доплату в размере полутора тысяч на протяжении всего 2022 года.
Евгений Иванов, кандидат экономических наук
Иванов считает, что этот вопрос решится в течение месяца, максимум до начала весны.
Ранее мы писали, что минимальная пенсия неработающих пенсионеров в Москве повысилась до 21 193 рублей.
Фото: pixabay
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