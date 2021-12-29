Доплата увеличилась на 4,8%.

Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в Москве повысилась до 21 193 рублей. Об этом рассказали официальные власти города. Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин подписал указ об индексации социальных выплат населению региона. Доплата будет на 4,8% больше.

Напомним, что с 1 января 2022 года сумма минимальной пенсии для неработающих пенсионеров составит 21 193 рубля. Подобную доплату получат около 2,1 миллиона москвичей. В последний раз пенсии в столице увеличивались в январе 2021 года. Тогда рост выплаты составил 3,7%. пенсия возросла с 19 500 до 20 222 рублей.

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Фото: Piter.tv

