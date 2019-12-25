Важные законы, которые изменят жизнь россиян в 2022 году

Так, например, россиян ожидает повышение МРОТ.

С 1 января россиян ждут некоторые изменения в ряде сфер. Это и повышение МРОТ, и новые правила оформления и начисления пений, а также отмена техосмотра для большинства водителей. Об этом пишут "Известия".

Так, в по стране средний прожиточный минимум составит 12,6 тыс. рублей. Для сравнения, в 2021 году этот показатель равнялся 11,6 тыс. рублей на душу населения. Для трудоспособного населения сумма составит 13 тыс. 793 рубля, для пенсионеров – 10 тыс. 882 рубля, а для детей – 12 тыс. 274 рубля. В 2022 году увеличат и МРОТ. Он будет установлен на уровне 13 тыс. 890 рублей.

С 2022 года будет автоматически производиться перерасчет пенсий для неработающих пенсионеров для получения социальных доплат. Теперь личное присутствие заявителя в ПФР не понадобится при оформлении пенсии. Мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет будет доступна информация пенсионного счета о предполагаемом размере пенсии, а также о накопленных баллах.

Кроме того, с 1 января отменяется обязательное прохождение техосмотра для оформления полиса ОСАГО для водителей, которые ездят на новых машинах и использует их в личных целях. Обязательный техосмотр останется для транспорта, который предназначен для пассажирских и грузовых перевозок.

Ранее мы писали, что с 1 января россияне смогут оформить налоговый вычет за занятие спортом.

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