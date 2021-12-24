Совфед одобрил закон об отмене техосмотра личного автотранспорта

Освободят от данной процедуры и мотоциклы.

Совет Федерации сегодня, 24 декабря, одобрил закон об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, который используется в личных целях.

Освобождены от процедуры будут легковые машины и мотоциклы, используемые исключительно в личных целях. При этом обязательный техосмотр останется для такси и другого транспорта, который используется для перевозок пассажиров, и личного автотранспорта, используемого в служебных целях. Процедура также сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации.

Не будут автовладельцев штрафовать и за отсутствие диагностической карты.

Ранее мы писали, что Совфед ввел ответственность за частичную неуплату алиментов.

Видео: YouTube / Совет Федерации