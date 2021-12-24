Совфед ввел ответственность за частичную неуплату алиментов

Совет Федерации России ввел ответственность за частичную неуплату алиментов. Такое решение представители верхней палаты парламенты приняли на пленарном заседании 24 октября. Наказание внедрено не только за неуплату алиментов, но также и за перечисление денежных средств в неполном объеме. Правки вносятся в административный кодекс РФ.
Авторы законопроекта считают, что существующая в РФ судебная практика говорит о том, что сейчас ответственность несут только те должники, которые полностью не платят алименты (а за два и более месяцев). При частичной, обычно минимальной выплате средств эти лица не привлекаются к ответственности.
Согласно официальной статистике от Федеральной службы судебных приставов России, порядка 40% российских должников после привлечения к административной ответственности полностью или частично погашают имеющиеся задолженности. В связи с чем специалисты находят данную меру эффективной.
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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации
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