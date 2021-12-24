СФ разрешил увольнять контрактников, которые не могут работать с ядерными боеприпасами

Парламент утвердил основания для досрочного прекращения контракта военнослужащего.

Совет Федерации России разрешил увольнять контрактников, которые не могут работать с ядерными боеприпасами. Такое постановление на пленарном заседании 24 декабря приняли сенаторы из верхней палаты парламента. Они расширили перечень оснований, по которым армия может досрочно уволить военнослужащего. Речь идет о несоответствии кандидатов к требованиям ВС.

Законом предусматривается введение нового основания…в связи с несоответствием требованиям к военнослужащим ВС РФ, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов, установленным нормативными правовыми актами. пояснительная записка

Досрочно уволить контрактника можно будет при условии отсутствия иной воинской должности, которая не была бы связана с эксплуатацией ядерного оружия. Также условием считается отсутствие согласия самого контрактника принять высшие или низшие воинские должности по другой предлагаемой специальности.

Совфед отменил требование к Росгвардии и ВС РФ о наличии лицензии на испытание оружия.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации