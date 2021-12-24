Совфед отменил требование к Росгвардии и ВС РФ о наличии лицензии на испытание оружия

Сенаторы отменили избыточное постановление.

Совет Федерации России отменил требование к Росгвардии и Вооруженным силам РФ о наличии лицензии на испытание оружия и боеприпасов, торговли и их производства. Соответствующее решение парламентарии приняли на пленарном заседании в верхней палате законодательного органа.

Возложенные на воинские части и организации задачи по обеспечению обороны страны и безопасности государства предполагают непосредственное обращение с вооружением, военной техникой и боеприпасами… пояснительная записка

Политики отметили, что работа предусматривает также установку, монтаж, ремонт, разработку и реализацию вооружения и средств гражданского и служебного назначения, пиротехнического оборудования IV и V классов. Сейчас правовое урегулирование говорит о необходимости получения российскими воинскими частями и другими военизированными организациями лицензий на виды работ. Такое постановление сенаторы сочли избыточным.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации