Подозреваемая в мошенничестве экс-судья Хахалева покинула Россию

ВККС разрешила возбудить уголовное дело против бывшей судьи по статьям о мошенничестве и служебном подлоге.

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в отношении экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом пишет "РИА Новости".

С представлением о возбуждении дела в коллегию ранее обратился глава СКР Александр Бастрыкин. Максимальный суммарный срок лишения свободы, который может грозить Хахалевой по указанным статьям УК РФ, составляет 14 лет.

По версии следствия, бывшая судья не присутствовала на работе 127 дней, однако за нее заполнялись табеля учета рабочего времени. Таким образом Хахалева получила более одного миллиона рублей.

Сама она на заседание суда не явилась, так как 8 декабря покинула территорию России и улетела в Армению.

Судья Хахалева, более известная как "золотая" судья, оказалась в центре скандала в 2017 году. Свадьба ее дочери, по подсчетам СМИ, обошлась примерно в два миллиона долларов, на церемонии выступали крупные звезды российской эстрады, а молодоженам подарили "Бентли". Позднее краевой Совет судей посчитал информацию неправдой, однако осенью 2018 года Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда.

Ранее в Петербурге задержали экс-главу Федерации вольной борьбы за убийство криминального авторитета в 90-е.

Фото: скриншот Youtube/Россия 24