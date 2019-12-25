В Петербурге двоих судей готовят к возможному расследованию по уголовным делам

ВККС решит вопрос о привлечении к ответственности двух судей Смольненского суда.

Высшая квалификационная коллегия судей планирует рассмотреть вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности двух судей из Санкт-Петербурга. В повестку заседания, назначенного на 24–27 ноября, включены материалы в отношении бывшего председателя Смольненского районного суда Валерия Тарасова и действующего судьи того же суда Каринэ Голиковой. Об этом сообщил источник "ТАСС".

Всего на заседании будет рассмотрено шесть представлений, касающихся судей из различных регионов России. Помимо петербургских судей, в повестке находятся материалы по представителям судебных органов Адыгеи, Курска, Кабардино-Балкарии и Мордовии.

Отдельным вопросом коллегия изучит представление о согласии на заключение под стражу бывшего председателя Юргомыжского районного суда Курганской области Валерия Козлова. В заседании планируется участие председателя Верховного суда России Игоря Краснова.

Фото: Piter.TV