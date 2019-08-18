Судья Хахалева обвиняется в нарушении трудовой дисциплины

Женщина прогуливал работу.

Дисциплинарная комиссия Совета судей России нашла признаки дисциплинарного проступка в деятельности Елены Хахалевой, судьи Краснодарского краевого суда. Об этом сообщила пресс-служба организации 11 марта.

В чем именно заключался проступок судьи, в пресс-службе не уточнили. По информации "Интерфакса", Хахалева прогуливала работу: судья уезжала за границу, однако в табеле на эти дни стояли отметки о присутствии на рабочем месте.

Судья Хахалева, более известная как "золотая" судья, оказалась в центре скандала в 2017 году. Свадьба ее дочери, по подсчетам СМИ, обошлась примерно в два миллиона долларов, на церемонии выступали крупные звезды российской эстрады, а молодоженам подарили "Бентли". Позднее краевой Совет судей посчитал информацию неправдой, однако осенью 2018 года Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда.

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