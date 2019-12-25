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Экс-полицейский Уметбаев извинился перед Голуновым в суде
Сегодня, 12:26
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lesjasap

Экс-полицейский Уметбаев извинился перед Голуновым в суде

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Фигурант расследования признает вину в избиении журналиста.

Экс-полицейский Максим Уметбаев извинился перед Иваном Голуновым в суде. Фигурант расследования раскаялся за то, что ударил журналиста при конвое в июне 2019 года. Свои действия бывший полицейский из УВД по Западному округу Москвы счел непрофессиональными. Об этом он сам рассказал во время заседания Мосгорсуда "Интерфаксу".

Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову

прокомментировал экс-полицейский

Уметбаев добавил, что оправдывал свое поведение тем, что считал, что Голунов является преступником. Сейчас он рад общественному резонансу и справедливому разбирательству.

Напомним, что адвокаты просят для фигуранта перевода из СИЗО под домашний арест. Они говорят о том, что Уметбаев не принимал участие в подбрасывании запрещенных веществ Голунову. Он также не участвовал в задержании журналиста, а лишь конвоировал его, а после обыскивал квартиру.

Ранее судья Хахляева пожаловалась Путину на травлю.

Видео: YouTube/
 

Теги: иван голунов, уметбаев
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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